ENS – LA MARE ET AU-DESSUS LES ÉTOILES

ENS – LA MARE ET AU-DESSUS LES ÉTOILES, 2 septembre 2022, . ENS – LA MARE ET AU-DESSUS LES ÉTOILES

2022-09-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-09-02 23:00:00 23:00:00 Fitou nFacile / + 6 ans nRDV au jardin-forêt, à 3 min à pied du parking de l’église nDécouvrir la nuit, ses étoiles, sa biodiversité autour d’une mare dans un jardin-forêt : la vie nocturne à guetter et tout là-haut les étoiles à compter, pour aborder le lien entre qualité du ciel étoilé et monde vivant. (réservation obligatoire) n• tStimuli, Jamy DELRIEU www.helloasso.com/associations/phacelie nMatériel d’observation fourni, prévoir lampe de poche, jumelles, vêtements chauds (gants, bonnets, chaussures, etc.). +33 6 68 30 20 44 dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville