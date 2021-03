Quillan Quillan 11500, Quillan ENS – LA LOUTRE ET LE TOHU-BOHU DES RAINETTES Quillan Catégories d’évènement: 11500

Quillan 11500 Quillan Quillan / Haute-Vallée de l’Aude

2 km / Facile / + 8 ans

RDV parking de la zone de loisirs du Saint-Bertrand (42.89383313592726, 2.19458847781857)

Au printemps, à la tombée de la nuit, les rainettes chantent fort… sans pour autant perturber la loutre. Essayons de nous faire aussi « discrets » pour tenter d’observer ce mammifère aux mœurs nocturnes.

Prévoir lampe de poche, vêtements chauds et couverture pour mettre au sol.

