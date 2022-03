ENS – LA GARRIGUE DANS TOUS LES SENS Villarzel-Cabardès Villarzel-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

2022-05-04 – 2022-05-04

3 km / Facile / + 5 ans

Rendez-vous à l’église Saint-Pierre-es-Liens

Les Petits Débrouillards vous invitent à découvrir la richesse naturelle de la garrigue à travers nos cinq sens. m.antioco@lespetitsdebrouillards.org Villarzel-Cabardès

