2022-10-12 14:30:00 – 2022-10-12 18:00:00

Aude 5 km / Moyen / + 8 ans

Rendez-vous au parking du Couvent, au pied de la montée pour la chapelle Montolieu, village du livre, est aussi le point de départ idéal pour une splendide promenade au rythme de la garrigue. Et quel point de vue depuis la chapelle ! (réservation obligatoire)

drichin@free.fr +33 6 18 75 43 19

