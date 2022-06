ENS – JOUETS DE PLANTES Vinassan Vinassan Catégories d’évènement: Aude

Vinassan

ENS – JOUETS DE PLANTES Vinassan, 8 octobre 2022, Vinassan. ENS – JOUETS DE PLANTES

Vinassan Aude

2022-10-08 14:00:00 – 2022-10-08 17:00:00 Vinassan

Aude Vinassan 3 km / Facile / + 7 ans

Rendez-vous au parking du cimetière vieux

Découvrons les plantes que nos ancêtres utilisaient pour fabriquer leurs jouets. Puis atelier fabrication ! (réservation obligatoire) Prendre sécateur, couteau, sac. jevousemmene@gmail.com +33 6 84 43 82 30 Vinassan

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Vinassan Other Lieu Vinassan Adresse Vinassan Aude Ville Vinassan lieuville Vinassan Departement Aude

Vinassan Vinassan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vinassan/

ENS – JOUETS DE PLANTES Vinassan 2022-10-08 was last modified: by ENS – JOUETS DE PLANTES Vinassan Vinassan 8 octobre 2022 Vinassan, Aude

Vinassan Aude