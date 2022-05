ENS – INSECTES LE JOUR SCORPIONS LA NUIT Feuilla Feuilla Catégories d’évènement: Aude

Feuilla

ENS – INSECTES LE JOUR SCORPIONS LA NUIT Feuilla, 20 août 2022, Feuilla. ENS – INSECTES LE JOUR SCORPIONS LA NUIT Feuilla

2022-08-20 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-20 22:30:00 22:30:00

Feuilla Aude Feuilla Feuilla n2.5 km / Facile / + 7 ans nRDV parking fléché dans le village nLe long d’un chemin caillouteux, marchons à la rencontre des insectes. Après le repas tiré du sac, découvrons deux espèces de scorpion en pleine activité. (réservation obligatoire) n Matériel d’observation fourni. Prévoir pique-nique et lampe de poche. Apéritif offert. i.carabus@orange.fr +33 6 81 44 84 70 Feuilla

dernière mise à jour : 2022-05-13 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude

Détails Catégories d’évènement: Aude, Feuilla Autres Lieu Feuilla Adresse Ville Feuilla lieuville Feuilla Departement Aude

Feuilla Feuilla Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/feuilla/

ENS – INSECTES LE JOUR SCORPIONS LA NUIT Feuilla 2022-08-20 was last modified: by ENS – INSECTES LE JOUR SCORPIONS LA NUIT Feuilla Feuilla 20 août 2022 Aude Feuilla

Feuilla Aude