ENS – INSECTES ENTRE VIGNES ET GARRIGUE Bizanet Bizanet Catégories d’évènement: Aude

BIZANET

ENS – INSECTES ENTRE VIGNES ET GARRIGUE Bizanet, 12 juillet 2022, Bizanet. ENS – INSECTES ENTRE VIGNES ET GARRIGUE Bizanet

2022-07-12 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-12 12:30:00 12:30:00

Bizanet Aude Bizanet Bizanet

1,5 km / Facile / + 4 ans Petite balade longeant des parcelles de vignes entrecoupée de zones de garrigue pour observer les insectes et araignées qui évoluent dans ces milieux. (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni. Bizanet

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, BIZANET Autres Lieu Bizanet Adresse Ville Bizanet lieuville Bizanet Departement Aude

Bizanet Bizanet Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bizanet/

ENS – INSECTES ENTRE VIGNES ET GARRIGUE Bizanet 2022-07-12 was last modified: by ENS – INSECTES ENTRE VIGNES ET GARRIGUE Bizanet Bizanet 12 juillet 2022 Aude Bizanet

Bizanet Aude