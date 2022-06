ENS – IL VAUT MIEUX LE VIN D’ICI QUE L’EAU DE LÀ Coursan Coursan Catégories d’évènement: Aude

Coursan

2022-09-25

Coursan Aude

2022-09-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-25 17:00:00 17:00:00 Coursan

Aude Coursan 4,5 km / Facile

Rendez-vous au parking cimetière de l’Égalité Petit rivage ? La Barque ? Tiens, tiens, pourquoi des noms comme ça au milieu des vignes ? (réservation obligatoire) +33 6 85 45 09 00 Coursan

Coursan Aude

Coursan Aude