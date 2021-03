Montséret Montséret 11200, Montséret ENS – HISTOIRES NATURE AILES Montséret Catégories d’évènement: 11200

Montséret

ENS – HISTOIRES NATURE AILES, 1 mai 2021-1 mai 2021, Montséret. ENS – HISTOIRES NATURE AILES 2021-05-01 13:30:00 – 2021-05-01 16:30:00

Montséret 11200 Montséret Montséret / Narbonnais

8 km / Moyen / + 6 ans

RDV cave coopérative de Montséret (43.10481,2.81122)

Balade interprétative parsemée d’histoires, chansons et légendes où les abeilles tiendront une place de choix. Arrêt à la miellerie des Clauses. +33 6 22 58 13 87 Montséret / Narbonnais

