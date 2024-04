ENS HE ! LA MER MONTE Fleury, dimanche 8 septembre 2024.

ENS HE ! LA MER MONTE Fleury Aude

SAINT-PIERRE-LA-MER

1 km / Facile / + 10 ans

RDV front de mer à Saint-Pierre-la-Mer, parking résidence Les maisons de la mer

Le changement climatique, mythe ou réalité ? La Clape, une île ? Et l’avenir de notre littoral ? Venez me retrouver en front de mer pour en discuter et comprendre les enjeux sur notre territoire !

Réservation obligatoire. 30 pers. max.

Matériel fourni.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 09:30:00

fin : 2024-09-08 12:30:00

Fleury 11560 Aude Occitanie

L'événement ENS HE ! LA MER MONTE Fleury a été mis à jour le 2024-04-08