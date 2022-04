ENS – FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE Saissac Saissac Catégories d’évènement: Aude

Saissac

ENS – FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE Saissac, 4 juin 2022, Saissac. ENS – FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE Saissac

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 17:30:00

Saissac Aude 3,5 km / Facile

Au cœur de la Montagne Noire, le village de Saissac se situe à l’interface des influences montagnarde et méditerranéenne. Dans le cadre de la journée nationale « Rendez-vous aux jardins », le temps d’une balade naturaliste, nous aborderons les aspects locaux du réchauffement climatique. (réservation obligatoire)

Animation organisée par l’association « Les Jardins partagés de l’Aiguebelle » +33 6 18 75 43 19 Saissac

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saissac Autres Lieu Saissac Adresse Ville Saissac lieuville Saissac Departement Aude

Saissac Saissac Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saissac/

ENS – FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE Saissac 2022-06-04 was last modified: by ENS – FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE Saissac Saissac 4 juin 2022 Aude Saissac

Saissac Aude