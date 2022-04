ENS – EQUIPÉ DE SON HEAUME, LE CHEVALIER SURVEILLE QUÉRIBUS Cucugnan Cucugnan Catégories d’évènement: Aude

2022-06-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-06 16:00:00 16:00:00

Cucugnan Aude Cucugnan Départ devant l’Office de Tourisme à Cucugnan. Balade de 5km / Moyen.

Carte et boussole en mains, entourés de milieux rocheux reconnus pour leur flore, partageons le territoire de l’Aigle royal jusqu’à retrouver le heaume du chevalier. Gratte-Galine, Mireille OLIVER.

Prévoir pique-nique et boussole si possible.

