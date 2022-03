ENS – ENTRE GARRIGUE ET CHÂTAIGNIERS Villeneuve-Minervois Villeneuve-Minervois Catégories d’évènement: Aude

ENS – ENTRE GARRIGUE ET CHÂTAIGNIERS Villeneuve-Minervois

2022-05-25 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-25 18:00:00 18:00:00

Villeneuve-Minervois Aude Villeneuve-Minervois 5 km / Moyen / + 8 ans

Rendez-vous devant la cave coopérative, puis covoiturage Si le site Natura 2000 de la Clamoux offre des paysages calcaires « truffés » de grottes, il accueille aussi une belle châtaigneraie. Profitons du printemps pour découvrir ces richesses !

Goûter offert par la mairie à la Maison de la Truffe, avec présentation de l’exposition Natura 2000 de Carcassonne Agglo. drichin@free.fr +33 6 18 75 43 19 Villeneuve-Minervois

