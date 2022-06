ENS – ENQUÊTE EN FORÊT DES PLOS Greffeil Greffeil Catégories d’évènement: 11250

Greffeil

ENS – ENQUÊTE EN FORÊT DES PLOS Greffeil, 25 septembre 2022, Greffeil. ENS – ENQUÊTE EN FORÊT DES PLOS Greffeil

2022-09-25 14:00:00 – 2022-09-25 17:00:00

Greffeil 11250 Greffeil 3 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous au parking du sentier des Plos, au sud de Greffeil, sur la D56 Au travers d’un jeu de piste, explorons pas à pas le site, à la recherche de traces du temps passé et des occupants qui l’habitent. (réservation obligatoire) Greffeil

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 11250, Greffeil Autres Lieu Greffeil Adresse Ville Greffeil lieuville Greffeil Departement 11250

Greffeil Greffeil 11250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/greffeil/

ENS – ENQUÊTE EN FORÊT DES PLOS Greffeil 2022-09-25 was last modified: by ENS – ENQUÊTE EN FORÊT DES PLOS Greffeil Greffeil 25 septembre 2022 11250 Greffeil

Greffeil 11250