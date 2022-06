ENS – EN SELLE SUR LA NOUVELLE VOIE VERTE Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard Catégories d’évènement: 11240

2022-09-25 09:30:00 09:30:00 – 2022-09-25 18:00:00 18:00:00

Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard 11240 Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard 25 km / Moyen / + 10 ans

Rendez-vous devant l’agence postale À nous la nouvelle voie verte du canal du Midi à Montségur et le fameux tunnel d’Escueillens ! Grâce à une boucle alternant vélo et pauses « nature », nous découvrirons toute la richesse du « bois d’En-Bas ». (réservation obligatoire)

Prendre vélo (VTT/VTC), jumelles, appareil photo, matériel de gonflage/réparation vélo, gilet fluorescent, casque, pique-nique, antivol.. drichin@free.fr +33 6 18 75 43 19 Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard

