ENS – EFFET PAPILLON Laurac Laurac Catégories d’évènement: Aude

Laurac

ENS – EFFET PAPILLON Laurac, 9 juillet 2022, Laurac. ENS – EFFET PAPILLON Laurac

2022-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-09 17:00:00 17:00:00

Laurac Aude Laurac Laurac

5 km / Facile / + 5 ans Au fil des sentiers dans les collines lauragaises, nous identifierons les papillons entourés de paysages remarquables. Au bout du chemin, nous créerons un papillon land-art tel une empreinte éphémère. (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni. +33 6 88 64 12 38 Laurac

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Laurac Autres Lieu Laurac Adresse Ville Laurac lieuville Laurac Departement Aude

Laurac Laurac Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laurac/

ENS – EFFET PAPILLON Laurac 2022-07-09 was last modified: by ENS – EFFET PAPILLON Laurac Laurac 9 juillet 2022 Aude Laurac

Laurac Aude