Les dunes du Port, écosystème fragile

Samedi 27 mai, 10h00

ENS Dunes du Port

Gratuit – inscription indispensable – places limitées

Nichées au cœur du Havre du Payré, les dunes protègent l'entrée du petit port ostréicole de la Guittière. Découvrez la vie foisonnante de cet espace naturel sensible, rythmée par les marées, entre dunes, vasières et pré-salés.

Sortie proposée par le Département de la Vendée avec le Centre Socioculturel Ruche d'idées

ENS Dunes du Port
rue des Parcs – Port de la Guittière
85440 TALMONT ST HILAIRE
La Guittière
85440 Vendée
Pays de la Loire

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T12:00:00+02:00

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T12:00:00+02:00 Patrick TRECUL

