ENS DU SEL, DU VERRE ET DES AILES Sougraigne, dimanche 7 juillet 2024.

ENS DU SEL, DU VERRE ET DES AILES Sougraigne Aude

5 km / Moyen / + 6 ans

RDV parking du site des sources salées

La nature reprend ses droits. Découvrez-le en observant et dessinant les papillons des sous-bois et des prairies autour d’anciens fours verriers et d’une source salée.

Matériel fourni, Prévoir pique-nique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 10:00:00

fin : 2024-07-07 16:00:00

Sougraigne 11190 Aude Occitanie

