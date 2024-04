ENS DU CRÉPUSCULE À LA NUIT, LA FAUNE S’ÉVEILLE Fitou, dimanche 7 juillet 2024.

ENS DU CRÉPUSCULE À LA NUIT, LA FAUNE S’ÉVEILLE Fitou Aude

3 km / Moyen / + 6 ans

RDV parking de l’église

À l’heure où s’activent chauves-souris et vers luisants, promenons-nous pour observer la faune et écouter des contes entre chien et loup. Découvrez l’importance de la biodiversité la nuit.

Gratte Galine Mireille OLIVER

Réservation obligatoire sur www.helloasso.com/associations/phacelie. 20 pers. max.

Matériel fourni. Prévoir lampe de poche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 20:30:00

fin : 2024-07-07 23:30:00

Fitou 11510 Aude Occitanie

L’événement ENS DU CRÉPUSCULE À LA NUIT, LA FAUNE S’ÉVEILLE Fitou a été mis à jour le 2024-03-28 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude