2022-05-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-14 13:00:00 13:00:00

Moussan Aude Moussan 5 km / Facile / + 7 ans

Rendez-vous au Parking de la salle Pépy Des vignes, une chapelle romane, la garrigue… A la découverte du sentier du Plana et de sa diversité botanique. ospitalcostemarie@gmail.com +33 6 87 19 32 21 Moussan

