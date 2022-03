ENS – DES SCULPTURES D’EAU, DES FRESQUES DE MOUSSES Montréal Montréal Catégories d’évènement: Aude

Montreal

ENS – DES SCULPTURES D’EAU, DES FRESQUES DE MOUSSES Montréal, 1 mai 2022, Montréal. ENS – DES SCULPTURES D’EAU, DES FRESQUES DE MOUSSES Montréal

2022-05-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-01 17:30:00 17:30:00

Montréal Aude Montréal Montréal

2,5 km / Moyen / + 10 ans

Rendez-vous au parking de la piscine, près du camping municipal. Ensuite, déplacement en voiture sur le lieu de la balade Promenade naturaliste en forêt à la découverte d’une cascade et d’une curieuse formation géologique nommée tuf. Matériel d’observation fourni. lartemisia@free.fr Montréal

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montreal Autres Lieu Montréal Adresse Ville Montréal lieuville Montréal Departement Aude

Montréal Montréal Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreal/

ENS – DES SCULPTURES D’EAU, DES FRESQUES DE MOUSSES Montréal 2022-05-01 was last modified: by ENS – DES SCULPTURES D’EAU, DES FRESQUES DE MOUSSES Montréal Montréal 1 mai 2022 Aude montréal

Montréal Aude