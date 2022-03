ENS – DES OISEAUX STEPPIQUES Ouveillan Ouveillan Catégories d’évènement: Aude

Ouveillan

ENS – DES OISEAUX STEPPIQUES Ouveillan, 24 avril 2022, Ouveillan. ENS – DES OISEAUX STEPPIQUES Ouveillan

2022-04-24 08:30:00 08:30:00 – 2022-04-24 11:30:00 11:30:00

Ouveillan Aude Ouveillan 4 km / Facile

Rendez-vous à l’abbaye de Fontcalvy Petite balade entre vignes, oliviers et friches à la découverte des oiseaux des steppes. Matériel d’observation fourni. aude.nature@hotmail.com +33 6 88 35 50 90 Ouveillan

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Ouveillan Autres Lieu Ouveillan Adresse Ville Ouveillan lieuville Ouveillan Departement Aude

Ouveillan Ouveillan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouveillan/

ENS – DES OISEAUX STEPPIQUES Ouveillan 2022-04-24 was last modified: by ENS – DES OISEAUX STEPPIQUES Ouveillan Ouveillan 24 avril 2022 Aude Ouveillan

Ouveillan Aude