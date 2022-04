ENS – DES JOYAUX D’EAU ET DE TRAVERTIN AU CŒUR DE L’AUDE Labastide-en-Val Labastide-en-Val Catégories d’évènement: Aude

Labastide-en-Val

ENS – DES JOYAUX D’EAU ET DE TRAVERTIN AU CŒUR DE L’AUDE Labastide-en-Val, 19 juin 2022, Labastide-en-Val. ENS – DES JOYAUX D’EAU ET DE TRAVERTIN AU CŒUR DE L’AUDE Labastide-en-Val

2022-06-19 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-19 12:30:00 12:30:00

Labastide-en-Val Aude Labastide-en-Val Labastide-en-Val

1,5 km / Moyen / + 10 ans

Traverser le village et continuer sur la D114 en direction de Clermont-sur-Lauquet. Après 2 km, tourner à gauche sur un chemin qui descend au ruisseau.

Dans une vallée forestière, des sources fraîches et abondantes jaillissent d’une cavité moussue pour former un ruisseau riche en cascades concrétionnées. (réservation obligatoire) lartemisia@free.fr +33 6 06 46 37 99 Labastide-en-Val

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Labastide-en-Val Autres Lieu Labastide-en-Val Adresse Ville Labastide-en-Val lieuville Labastide-en-Val Departement Aude

Labastide-en-Val Labastide-en-Val Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labastide-en-val/

ENS – DES JOYAUX D’EAU ET DE TRAVERTIN AU CŒUR DE L’AUDE Labastide-en-Val 2022-06-19 was last modified: by ENS – DES JOYAUX D’EAU ET DE TRAVERTIN AU CŒUR DE L’AUDE Labastide-en-Val Labastide-en-Val 19 juin 2022 Aude Labastide-en-Val

Labastide-en-Val Aude