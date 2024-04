ENS DÉCOUVRONS LES RICHESSES DU PLATEAU DE LACAMP Palairac, dimanche 4 août 2024.

ENS DÉCOUVRONS LES RICHESSES DU PLATEAU DE LACAMP Palairac Aude

PALAIRAC/TALAIRAN/VILLEROUGE-TERMENÈS

5,6 km / Moyen / + 12 ans

RDV col de l’Estagnol, par une petite route à partir du col de la Gineste (42.981078, 2.658366)

Cheminons sur le sentier de découverte des vestiges miniers du plateau de Lacamp (cavités, galeries, fosses d’extraction, fours…) témoins de plus de 2 000 ans d’activité au cœur de la plus importante zone minière des Corbières !

Réservation obligatoire. 50 pers. max.

Prévoir eau, chapeau, chaussures de marche et bâtons.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 08:30:00

fin : 2024-08-04 12:00:00

Palairac 11330 Aude Occitanie

