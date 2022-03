ENS – DÉCOUVRIR, CONTER ET COMPTER … GRENOUILLES ET ÉTOILES Sigean Sigean Catégories d’évènement: Aude

Sigean Aude Facile / + 6 ans

Rendez-vous au parking de la salle de l’étang Boyé; Le ciel nocturne printanier nous permettra d’associer biodiversité et qualité du ciel, par la découverte des amphibiens, l’observation et un décompte original des étoiles.

Dans le cadre de Ma commune grandeur nature.

Matériel d’observation fourni. Prévoir lampe de poche et vêtements chauds (gants, bonnets, chaussures, etc.). jean.muratet@orange.fr Sigean

