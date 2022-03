ENS – DECOUVRIR AVEC HILDEGARDE VON BINGEN LES PLANTES DU BIEN-ETRE Armissan Armissan Catégories d’évènement: ARMISSAN

Aude

ENS – DECOUVRIR AVEC HILDEGARDE VON BINGEN LES PLANTES DU BIEN-ETRE Armissan, 29 mai 2022, Armissan. ENS – DECOUVRIR AVEC HILDEGARDE VON BINGEN LES PLANTES DU BIEN-ETRE Armissan

2022-05-29 – 2022-05-29

Armissan Aude Armissan 3 km / Facile / + 7 ans

Rendez-vous au parking du Domaine de Langel Hildegarde, née au XIIe siècle, est une pionnière de l’écologie. Elle nous dévoile les usages médicinaux et alimentaires des plantes aromatiques. Dégustez la cuisine hildegardienne avec un repas.

Réservation obligatoire, places limitées ospitalcostemarie@gmail.com +33 6 87 19 32 21 Armissan

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: ARMISSAN, Aude Autres Lieu Armissan Adresse Ville Armissan lieuville Armissan Departement Aude

Armissan Armissan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armissan/

ENS – DECOUVRIR AVEC HILDEGARDE VON BINGEN LES PLANTES DU BIEN-ETRE Armissan 2022-05-29 was last modified: by ENS – DECOUVRIR AVEC HILDEGARDE VON BINGEN LES PLANTES DU BIEN-ETRE Armissan Armissan 29 mai 2022 Armissan Aude

Armissan Aude