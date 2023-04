Musique au jardin avec Fanfarovis ENS de Lyon, 3 juin 2023, Lyon.

Musique au jardin avec Fanfarovis Samedi 3 juin, 16h00, 17h00 ENS de Lyon

La Fanfarovis vous convie à deux sets de quarante-cinq minutes environ, le premier à 16h et le second à 17h, pour un moment festif et chaleureux. Au programme, divers morceaux issus de la culture populaire actuelle, de la chanson française, de la musique pop et de bien d’autres genres ! On vous attend nombreux pour partager ce moment musical de plein air avec nous et pour échanger à la pause. Les plus petits sont également les bienvenus, ce sont souvent les premiers à se lancer sur le dancefloor ! Nous serons situés un peu à l’écart de la pelouse centrale, sur votre droite depuis l’entrée des jardins par le parvis, mais il vous suffira de tendre l’oreille et de vous laisser guider par la musique pour nous trouver.

Durée : 1h

Public : grand public

ENS de Lyon 15 parvis René Descartes, 69007 lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69342 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « http://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T17:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

©ENSdeLyon