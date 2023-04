Atelier flûte de pan ENS de Lyon Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Atelier flûte de pan ENS de Lyon, 3 juin 2023, Lyon. Atelier flûte de pan Samedi 3 juin, 14h00, 15h00, 16h00 ENS de Lyon L’Homme utilise depuis longtemps des plantes pour fabriquer des instruments de musique. Viens découvrir quelques plantes pouvant servir à réaliser des instruments traditionnels. Non seulement tu pourras fabriquer toi-même une flûte de Pan mais tu essaieras aussi d’en percer le mystère : comment les sons différents de cette flute sont-ils émis ?

Un atelier mêlant physique et biologie pour comprendre une des musiques des jardins. Durée : 1h Âge du public : 7 à 13 ans (scolaires : CE1 à la 5e) ENS de Lyon 15 parvis René Descartes, 69007 lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

