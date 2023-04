A la découverte de quelques plantes du jardin et de leurs usages ENS de Lyon Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

A la découverte de quelques plantes du jardin et de leurs usages ENS de Lyon, 3 juin 2023, Lyon. A la découverte de quelques plantes du jardin et de leurs usages Samedi 3 juin, 10h00, 11h30 ENS de Lyon Au gré d’une balade au jardin, découvrez les multiples usages des plantes : médicinales, aromatiques, textiles et tinctoriales…

Usages d’hier et d’aujourd’hui, souvent insolites, anecdotiques ou plus essentiels.

Par des observations botaniques simples et concrètes, vous comprendrez également comment ces plantes s’adaptent à leur milieu. Durée : 1h Grand public, en famille ENS de Lyon 15 parvis René Descartes, 69007 lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69342 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « http://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:00:00+02:00

2023-06-03T11:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00 ©ENSde Lyon

