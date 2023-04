La station météo de l’ENS de Lyon ENS de Lyon Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

La station météo de l’ENS de Lyon ENS de Lyon, 3 juin 2023, Lyon. La station météo de l’ENS de Lyon Samedi 3 juin, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00 ENS de Lyon Découvrez l’abri météorologique historique et les différentes stations du parc météorologique pédagogique de l’IFÉ installé dans le jardin de l’ENS de Lyon. Présentation des capteurs et de la gestion des données numériques. Selon le niveau des élèves (pour le vendredi) et des participants (pour le samedi) démonstration de la fourniture d’open data météo au Grand Lyon avec des objets connectés. Nous aborderons le thème du climat et des prévisions climatiques, en particulier pour Lyon en 2050. ENS de Lyon 15 parvis René Descartes, 69007 lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69342 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « http://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00 ©ENS de Lyon

Détails
Lieu ENS de Lyon
Adresse 15 parvis René Descartes, 69007 lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville Lyon

