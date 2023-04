Des mots et des graines – public scolaire ENS de Lyon Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Des mots et des graines – public scolaire ENS de Lyon, 2 juin 2023, Lyon. Des mots et des graines – public scolaire Vendredi 2 juin, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 ENS de Lyon Venez découvrir les graines alimentaires de l’Antiquité et l’histoire de leur nom autour de deux ateliers au choix, en fonction de l’âge des élèves : La faba de Falbala (8-11 ans)

Cet atelier propose un jeu et des manipulations pour découvrir les céréales et les légumineuses ainsi que l’histoire de leur nom. Plus largement, il permet de découvrir l’Antiquité grecque et romaine par le biais de l’alimentation. Gère ta uilla ! (à partir de 11 ans)

Autour d’un jeu de plateau, les élèves s’initient à la gestion d’une uilla romaine et découvrent la culture des céréales et des légumineuses dans l’Antiquité à partir d’une mise en situation fondée sur les textes anciens. ENS de Lyon 15 parvis René Descartes, 69007 lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69342 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « http://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T11:00:00+02:00

2023-06-02T16:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00 ©ENSde Lyon

