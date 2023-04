Deux ateliers pour découvrir la faune du jardin – public scolaire ENS de Lyon Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Deux ateliers pour découvrir la faune du jardin – public scolaire ENS de Lyon, 2 juin 2023, Lyon. Deux ateliers pour découvrir la faune du jardin – public scolaire Vendredi 2 juin, 09h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00 ENS de Lyon Gratuit sur inscription Découvrez la faune du jardin du site Descartes de l’ENS de Lyon à travers deux ateliers qui se déroulent en parallèle. Chaque atelier dure 30 minutes et accueille 10 élèves. 20 élèves peuvent donc se succéder sur les 2 ateliers pendant 1h. Se développer dans et autour de la mare : un point d’eau est toujours une source de biodiversité dans un jardin. Certains animaux y passent toute leur vie, d’autres seulement une partie. Venez découvrir cette faune dépendante du milieu aquatique.

Les choristes du jardin : le chant des oiseaux du jardin annonce le début de la journée. Mais les oiseaux émettent aussi d’autres sons qu’une oreille attentive peut distinguer. L’ensemble de ces émissions sonores sont un langage que l’atelier vous propose de découvrir et reconnaître. Public : primaire et collège

Durée : 1 heure ENS de Lyon 15 parvis René Descartes, 69007 lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69342 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « http://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T10:00:00+02:00

2023-06-02T15:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00 @ensdelyon

