Astronomie : observations astronomiques public scolaire ENS de Lyon, 2 juin 2023, Lyon. Astronomie : observations astronomiques public scolaire Vendredi 2 juin, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 ENS de Lyon Gratuit sur inscription Découverte au télescope des taches solaires dans le jardin de l’ENS de Lyon.

Préparation d’une observation du ciel étoilé de l’été en salle informatique. ENS de Lyon 15 parvis René Descartes, 69007 lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69342 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « http://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T10:00:00+02:00

2023-06-02T15:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00 @ensdelyon

