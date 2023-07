Visite de l’Espace Naturel Sensible de Laubesc ENS de Laubesc Cessac, 29 septembre 2023, Cessac.

Visite de l’Espace Naturel Sensible de Laubesc Vendredi 29 septembre, 10h00 ENS de Laubesc Vous pouvez venir librement découvrir le site ou vous inscrire pour une visite animée par mail : natura2000@smer-e2m.fr

La zone humide de Laubesc bénéficie depuis 2018 d’un plan de gestion suite à son classement en Espace Naturel Sensible (ENS). Ce site est ainsi reconnu pour ses qualités écologiques.

Ce site se trouve sur le bassin versant de l’Engranne, au coeur de l’Entre-Deux-Mers sur les communes de Courpiac et Cessac. Caractérisé par l’omniprésence de l’eau avec un Lac, des petits ruisseaux, de nombreuses mares et des zones humides annexes, ce secteur constitue un refuge pour de nombreuses espèces.

Suite à la gestion du site, un nouveau sentier a été dessiné avec des panneaux originaux qui sauront vous rendre actifs durant la balade. Pour cette journée Nature, les animateurs du site vous le feront découvrir avec ses histoires et ses projets. Venez donc profiter de la quiétude de ce lieu d’exception et de la diversité d’habitats et d’espèces qui ne demande qu’à être contemplée.

ENS de Laubesc 33760 CESSAC Cessac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine

