Journée Européenne de la migration sur la Boire des Carrés ENS de la Boire des Carrés Saint-Rémy-en-Rollat Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Rémy-en-Rollat Journée Européenne de la migration sur la Boire des Carrés ENS de la Boire des Carrés Saint-Rémy-en-Rollat, 7 octobre 2023, Saint-Rémy-en-Rollat. Journée Européenne de la migration sur la Boire des Carrés Samedi 7 octobre, 09h30 ENS de la Boire des Carrés Sur inscription A l’occasion de l’EuroBirdWatch, les Journées Européennes de la Migration, la LPO en Auvergne, vous propose de venir observer, sur l’Espace Naturel Sensible de la Boire des Carrés, le passage des oiseaux migrateurs vers leurs quartiers d’Hiver. Ce sera l’occasion de faire une Foire Aux Questions de la migration, longtemps resté un mystère et qui, peu à peu se découvre à nous grâce aux recherches en la matière. Au programme, observation des oiseaux migrateurs (Milans noirs, royaux et autres rapaces retardataires, Pinsons des arbres, chardonnerets, tarins des aulnes, hirondelles rustiques ou de fenêtre, pigeons ramiers, étourneaux sansonnets et chaque année des surprises). Longue-vue et jumelles prêtées par la LPO (si vous en avez, n’hésitez pas à les emmener)

Contact :

Emilien Verdier

07 77 82 88 30

emilien.verdier[a]lpo.fr ENS de la Boire des Carrés Saint-Rémy-en-Rollat Saint-Rémy-en-Rollat 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.vichymonamour.fr/visit/category/activites-pleine-nature-26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T11:00:00+02:00

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T11:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Allier, Saint-Rémy-en-Rollat Autres Lieu ENS de la Boire des Carrés Adresse Saint-Rémy-en-Rollat Ville Saint-Rémy-en-Rollat Departement Allier Lieu Ville ENS de la Boire des Carrés Saint-Rémy-en-Rollat latitude longitude 46.1838;3.39156

ENS de la Boire des Carrés Saint-Rémy-en-Rollat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-remy-en-rollat/