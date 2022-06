ENS – DANS LA FORÊT DE L’IMAGINAIRE Saint-Amans Saint-Amans Catégories d’évènement: 11270

2022-09-17 14:00:00 – 2022-09-17 17:00:00

Saint-Amans 11270 Saint-Amans 3 km / Facile / + 5 ans

Rendez-vous devant la mairie Plongez-vous dans la forêt et laissez-vous porter par un spectacle nature. Entre théâtre et botanique avec la Compagnie Ici et pas ailleurs et Nature En Jeux. (réservation obligatoire)

En partenariat avec la Compagnie Ici et pas ailleurs.

Matériel d’observation fourni. animation.natureenjeux@gmail.com +33 7 68 42 10 29 Saint-Amans

