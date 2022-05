ENS – CROQ’CONTONS VERS LA CHAPELLE Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Portel-des-Corbières

ENS – CROQ’CONTONS VERS LA CHAPELLE Portel-des-Corbières, 26 juin 2022, Portel-des-Corbières. ENS – CROQ’CONTONS VERS LA CHAPELLE Portel-des-Corbières

2022-06-26 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-26 22:00:00 22:00:00

Portel-des-Corbières Aude Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières

5 km / Moyen

Balade contée et croquée. Nous cheminerons avec Mireille qui nous contera Dame Nature tandis que Nathalie nous guidera dans la réalisation d’un mini carnet de balade en campagne. (réservation obligatoire)

Prévoir pique-nique. toitdumonde11@gmail.com Portel-des-Corbières

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Portel-des-Corbières Autres Lieu Portel-des-Corbières Adresse Ville Portel-des-Corbières lieuville Portel-des-Corbières Departement Aude

Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portel-des-corbieres/

ENS – CROQ’CONTONS VERS LA CHAPELLE Portel-des-Corbières 2022-06-26 was last modified: by ENS – CROQ’CONTONS VERS LA CHAPELLE Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières 26 juin 2022 Aude Portel-des-Corbières

Portel-des-Corbières Aude