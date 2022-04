ENS – COUCHER DE SOLEIL DANS LES SALINS Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Aude

4 km / Facile

RDV à la maison éclusière, à 10 min à pied du parking obligatoire. Le crépuscule est un moment privilégié pour observer la nature. Lumières et sons s’adoucissent, c’est aussi l’instant où les oiseaux reprennent leurs activités… (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni. Prévoir lampe de poche.

