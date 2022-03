ENS – CONTER ET COMPTER LES ETOILES DE FLEURY D’AUDE Fleury Fleury Catégories d’évènement: Aude

Fleury

2022-05-28 21:00:00

2022-05-28 21:00:00 – 2022-05-28 00:00:00

Fleury Aude Fleury Facile / + 6 ans

Rendez-vous à la Base ULM La nuit est propice à l’imaginaire et aux contes. Mais saviez-vous que c’est aussi un moment de foisonnement de biodiversité ? Grâce à une expérience de comptage d’étoiles, nous pourrons estimer la qualité du ciel nocturne, si importante pour le monde vivant de la nuit.

Matériel d’observation fourni. Prévoir lampe de poche et vêtements chauds (gants, bonnets, chaussures, etc.). contact@stimuliastro.org +33 6 17 76 55 15 Fleury

