Rivel Aude Rivel EUR ATOUT FRUIT est une association loi 1901 basée à Chalabre dans le département de l’Aude. Son but est l’étude, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine fruitier (pommes, poires, prunes, figues…) sur le territoire de la vallée de l’Hers étendu aux départements de l’Ariège et de l’Aude, en piémont des Pyrénées. En partenariat avec les Espaces Naturels Sensibles, elle propose une balade au cœur de l’espace naturel sensible du “Massif boisé de Villefort” apprenez à différencier les comestibles de ceux qui ne le sont pas ! Feuilles trilobées, alternes, écorce lisse, port érigé… quelles sont les clés d’identifications des arbres qui nous entourent ? Gratuit pour tous

Inscriptions et renseignements : 07 77 77 95 02 (Solène)

RDV : Face à La Poste, Bourg de Rivel +33 7 77 77 95 02 http://atoutfruit.fr/ Rivel

