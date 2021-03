Villesèque-des-Corbières Villesèque-des-Corbières 11360, Villesèque-des-Corbières ENS – COMME SUR UN PLATEAU… Villesèque-des-Corbières Catégories d’évènement: 11360

Villesèque-des-Corbières

ENS – COMME SUR UN PLATEAU…, 13 mai 2021-13 mai 2021, Villesèque-des-Corbières. ENS – COMME SUR UN PLATEAU… 2021-05-13 09:00:00 – 2021-05-13 12:00:00

Villesèque-des-Corbières 11360 Villesèque-des-Corbières Villesèque-des-Corbières / Narbonnais

7 km / Moyen / + 8 ans

RDV parking rue de la Couverte à côté de l’ancienne mairie, à la sortie du village

(43.015362, 2.853610)

De la garrigue à la vigne, de rochers en plateau, laissez-vous guider dans une balade remplie d’histoire et d’énigmes. Après une bonne grimpette, un paysage à vous couper le souffle vous émerveillera.

En partenariat avec l’association Le Fabulatoire. Villesèque-des-Corbières / Narbonnais

