ENS – CIRCAETE JEAN-LE-BLANC ET VIEILLES PIERRES Durban-Corbières

Durban-Corbières

ENS – CIRCAETE JEAN-LE-BLANC ET VIEILLES PIERRES Durban-Corbières

2022-04-23

2022-04-23 – 2022-04-23

Durban-Corbières Aude Durban-Corbières 5 km / Moyen

Rendez-vous devant la maison de santé Au menu de cette balade : vestiges d’une ancienne église, paysages sauvages et avec un peu de chance, le vol en chasse du circaète Jean-le-Blanc régulièrement observé sur le site.

• PNR Corbières-Fenouillèdes, Rémi PESCAY didier.gazquez@gmail.com +33 6 14 98 41 51 Durban-Corbières

