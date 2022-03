ENS – CETTE FORÊT QUI CACHE TOUT SON CHARME Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Limoux

2022-05-29

2022-05-29 – 2022-05-29

Limoux Aude Limoux 1,5 km / Facile / + 10 ans

Rendez-vous à Notre-Dame de Marceille, prendre le chemin de Carliqui qui monte au centre équestre de Ninaute Le relief collinaire offre une mosaïque de milieux naturels allant des landes aux pelouses à orchidées. Mais c’est dans la forêt que le trèfle rougeâtre et le charme commun se cachent.

Possibilité de pique-niquer en fin de balade. lartemisia@free.fr +33 6 06 46 37 99 Limoux

