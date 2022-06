ENS – BRAMER DE JOIE SOUS LES ETOILES Rivel Rivel Catégories d’évènement: 11230

Facile / + 6 ans

Rendez-vous devant la salle des fêtes

Le piémont pyrénéen, par la qualité de son ciel nocturne et ses vastes étendues boisées, va nous permettre d’associer un décompte original des étoiles à la découverte de la faune nocturne, dont le plus majestueux représentant est le cerf élaphe que nous entendrons peut-être bramer. (réservation obligatoire)

Prévoir pique-nique, jumelles, vêtements chauds (gants, bonnet, blouson, voire duvet), grosses chaussures, lampe de poche. +33 6 17 76 55 15 Rivel

