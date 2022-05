ENS – BIVOUAC EN GARRIGUE

2022-07-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-07 11:00:00 11:00:00 Fontjoncouse

10 km / Moyen / + 6 ans

RDV parking au domaine du Sault, sur la D611, à Thézan-des-Corbières

Randonnée en fin de journée et bivouac en pleine garrigue, nous permettront de découvrir ensemble l’histoire du terroir et la flore de la Garrigue. (réservation obligatoire)

Prévoir pique-nique du soir, gourde d'eau, lampe de poche, bonnes chaussures, mousse de camping, duvet, tente si besoin. Petit déjeuner du lendemain offert.

