ENS – BALADE LUDIQUE : L'HOMME, LE MARBRE ET SECRETS DE GARRIGUE Caunes-Minervois

2022-05-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-28 14:00:00 14:00:00

Caunes-Minervois Aude 5 km / Moyen / + 6 ans

Rendez-vous au parking du sentier carrière du Roy (2nd parking). Suivre « Carrières de marbre » depuis Caunes.

Sur les hauteurs de Caunes-Minervois, embarquons vers un site qui raconte le lien entre l’Homme et les minéraux, jouez et ouvrez vos sens à la découverte des mystères d’une garrigue gorgée de secrets.

Prévoir pique-nique. +33 6 71 40 38 35 Caunes-Minervois

