ENS – BALADE EN TERRE ROUGE

ENS – BALADE EN TERRE ROUGE, 31 août 2022, . ENS – BALADE EN TERRE ROUGE

2022-08-31 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-31 12:30:00 12:30:00 Caves n4,5 km / Facile / + 6 ans nRDV à la sortie de Caves, sur la D27, direction Treilles. Prendre la 1ère à droite après le pont de l’autoroute et longer l’autoroute jusqu’au départ. Balade bucolique sous forme de jeu de piste où chaque énigme vous fera découvrir le patrimoine d’une vie passée et la biodiversité en cette terre rouge. Belle vue assurée ! (réservation obligatoire) nApéritif offert par l’association. nMatériel d’observation fourni. +33 6 49 56 33 64 dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville