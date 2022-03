ENS – BALADE DESSINÉE Rennes-les-Bains Rennes-les-Bains Catégories d’évènement: Aude

Rennes-les-Bains

ENS – BALADE DESSINÉE Rennes-les-Bains, 14 mai 2022, Rennes-les-Bains.

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-14 16:30:00 16:30:00

Rennes-les-Bains Aude Rennes-les-Bains 2,5 km / Facile / + 5 ans

Rendez-vous sur le parking en face de la mairie Prenons le temps de découvrir le site et ses curiosités (paysages, plantes et patrimoine) puis de faire une pause pour dessiner notre perception de la balade. Matériel de dessin fourni. +33 7 57 40 63 44 Rennes-les-Bains

