ENS – BALADE CROQUEE SUR L’ILE, 9 mai 2021-9 mai 2021, Port-la-Nouvelle.

ENS – BALADE CROQUEE SUR L’ILE 2021-05-09 14:00:00 – 2021-05-09 17:00:00

Port-la-Nouvelle 11210 Port-la-Nouvelle

Port-La Nouvelle / Narbonnais

2 km / Facile / + 6 ans

RDV maison éclusière, à 10 min. à pied du parking obligatoire (43.047306, 3.056271)

Cheminer le long de la lagune, observer, capturer une scène et la retracer en mots et en couleurs. Venez croquer comme un mini carnet de voyage l’île et ses secrets !

Prévoir matériel de dessin/peinture et siège léger. Prêt possible sur demande uniquement.

+33 6 23 42 41 24

Port-La Nouvelle / Narbonnais

2 km / Facile / + 6 ans

RDV maison éclusière, à 10 min. à pied du parking obligatoire (43.047306, 3.056271)

Cheminer le long de la lagune, observer, capturer une scène et la retracer en mots et en couleurs. Venez croquer comme un mini carnet de voyage l’île et ses secrets !

Prévoir matériel de dessin/peinture et siège léger. Prêt possible sur demande uniquement.