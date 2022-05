ENS – BALADE COTÉ SALINS

2022-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-03 11:30:00 11:30:00 Port-La Nouvelle

5 km / Moyen Découverte de la biodiversité présente dans les anciens salins de Sainte-Lucie ; vers une libre évolution au nord et une gestion hydraulique au sud. (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni. +33 4 68 45 23 68 dernière mise à jour : 2022-05-05 par

